موعد حفل الكرة الذهبية 2019 والقنوات الناقلة.. ميسي ورونالدو الأقرب للفوز بها



موعد حفل الكرة الذهبية 2019 للأفضل في العالم



اقترب موعد أقامة حفل البارون دور حيث أنه من المقرر إقامتها يوم 2 ديسمبر، الموافق يوم الأثنين، ويشارك في تقديمه النجم دروجبا وستقام في باريس على مسرح شاتليه.



جوائز الكرة الذهبية 2019 للأفضل في العالم



الكرة الذهبية لأفضل لاعب، الكرة الزهبية لافضل لاعبة، جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، جائزة ياشين أفضل حارس مرمى.



المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2019



الإعلان الرسمي عن المرشحين للفوز بالجائزة سيكون يوم 21 أكتوبر القادم، ونستعرض المرشحين حسب ما جاء بمجلة فرانس فوتبول الفرنسية:-



1- كريستيانو رونالدو لاعب بوفنتوس

2- ليونيل ميسي لاعب برشلونة

3- ساديو ماني لاعب ليفربول

4- محمد صلاح لاعب ليفربول

5- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان

6- فان دي بييك لاعب أياكس

7- جورجي فينالدوم لاعب ليفربول

8- سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي

9- ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول

10- كريم بن زيمه لاعب ريال مدريد

11- هوجو لوريس حارس توتنهام

12- رياض محرز لاعب مانشستر سيتي

13- أنطوان جريزمان لاعب برشلونة

14- دوسان تاديتش لاعب أياكس

15- تيرشتيجين حارس برشلونة

16- بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال

17- فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول

18- فيرمينو لاعب ليفربول

19- أليسون بيكر حارس ليفربول

20- ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس

21- بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي

22- هيونج مين سون لاعب توتنهام

23- روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ

24- ماركينوس لاعب باريس سان جيرمان

25- كوليبالي لاعب نابولي

26- كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي

27- إيدين هازار لاعب ريال مدريد

28- رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي

29- جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد

كما أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن غياب لاعبين بارزين مثل، مودريتش ونيمار.







الأكثر فوزا بالكرة الذهبية



وكان أكثر من فاز بالكرة الذهبية منذ إطلاق نسختها الأول عام 1965، هما ليونيل ميسي في أعوام: "2009، 2010، 2011، 2012، 2015" وكريستيانو رونالدو في أعوام: "2008، 2013، 2014، 2016، 2017" حيث فاز كل منهم بها 5 مرات وستكون خط فارق اذا فاز بها أحدهم هذا العام سيتقدم على الأخر.







القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2019





يمكنك مشاهدة حفل الكرة الذهبية 2019 على قناة بين سبورت نيوز الإخبارية beIN SPORTS NEWS، يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 في باريس العاصمة الفرنسية.

ويوجد العديد من النجوم الأخرين الذين يشاركوا فى المنافسة هذا العام، وقد تمكن بالفوز بها العام الماضي مودريتش بعد تميزة خلال كأس العالم 2018.تحمل الكرة الذهبية مكانه كبيرة عند لاعبي الكرة المستديرة، لنها تميز حاملها ويحمل معاها لقب اللاعب الأفضل فى العام، كانت النسخة الأولي منها عام 1956، وفاز بها لاعب بلاكبول السابق، ستانلي ماثيوس.