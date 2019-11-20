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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:09 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 20/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 

أخبار عاجلة الآن || الرئيس الروسي يؤكد على خطة زيارته لإسرائيل


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سوف يقوم بزيارة إسرائيل، في شهر يناير المقبل، معلنا عزمه على مواصلة حماية المسيحيين في الشرق الأوسط مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنائس المحلية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تهديد يواجه hلصفقة التجارية بين أمريكا والصين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
يقول خبراء التجارة والأشخاص المقربون من البيت الأبيض، إن إتمام "المرحلة الأولى" من صفقة التجارة الأمريكية الصينية، يمكن أن ينخفض إلى العام المقبل، حيث تضغط بكين من أجل التراجع عن التعريفة الجمركية على نطاق أوسع، وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب متزايدة من جانبها.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || "قسد": مقتل مدنيين جراء غارة تركية

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مصطفى بالي، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل في غارة تركية على سيارة مدنية بريف عين العرب "كوباني"، وفقا للمعلومات الأولية.
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