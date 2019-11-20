مصرع شرطي وإصابة 8 أشخاص في حادثين منفصلين بالبحيرة

لقي رقيب شرطة مصرعه وأصيب اثنين أخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اثر إنقلاب سيارة ترحيلات شرطة أمام مدخل موقف مدينة دمنهور، بينما أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة امام قرية البيضا بكفرالدوار بمحافظة البحيرة.



البداية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة ترحيلات تابعة لوزارة الداخلية بالطريق الزراعي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة "جمعه ع.ز" 27 عامًا رقيب أول بالترحيلات، ومقيم بقرية زرقون، وأصيب كل من "رجب م.ط " 36 عامًا أمين شرطة، ومقيم بمدينة إيتاي البارود، و"كريم ا.م" 26 عامًا ومقيم بقرية الحمامية، بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسور متفرقة بإنحاء الجسم.



تم نقل جثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.



كما تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى السريع، أمام قرية البيضا البلد بكفر الدوار، أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات متنوعة، وتم نقلهم لمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير المحاضر اللازمه تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.