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إزالة 41 ألف متر مربع من أراضي الدولة بأم زغية في الإسكندرية (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:04 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتصدي بكل قوة وحزم لأعمال البناء المخالف وإزالة أي تعدي يتم على أراضي الدولة وعدم السماح للمتعدين باستخدام حرم الطريق العام، والتنسيق مع اجهزة الأمن لإزالة أي تعدي على أملاك الدولة في حينه.

وفى هذا السياق شن حي العجمي برئاسة السيد موسى حملة مكبرة بالتنسيق مع أجهزة الأمن لازالة تعديات على املاك الدولة بمنطقة ام زغيو، حيث تم تنفيذ عدد٦ قرارات إزالة واسترداد ٤١٣٣٧ الف متر مربع، إضافة إلى تنفيذ القرار رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ لاسترداد ٦٧٣٧ متر بشارع محسن أمام مخازن الفار.

كما تم تنفيذ القرار رقم ٥لسنة ٢٠١٩ لاسترداد ١٠٠٠ متر بنفس الشارع، وكذا القرار رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ وتم استرداد ١٠٠٠ متر من جوار مصنع إكسبريس، والقرار رقم ٧ لسنة ٢٠١٩، والذى تم بموجبه استرداد ١٧٠٠ متر بشارع إكسبريس، والقرار رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ وتم استرداد ١٢٣٠٠ متر من المنطقة المحيطة بمخازن فتح الله تابع عامرية اول، كما تم تنفيذ القرار رقم ٩ لسنة ٢٠١٩، واستعادة ١٥٠٠ متر بشارع فور منج أرض محاطة بأسوار.
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