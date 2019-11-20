السويس تحصد المركز الأول في البطولة الإقليمية للعروض المسرحية للتربية الخاصة (صور)

أطلقت سلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس إشارة بدء البطولة الإقليمية للعروض المسرحية لمدارس التربية الخاصة والتي تستضيفها السويس لمحافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية.



وقد بدأ اليوم بحفل استقبال بمدرسة النور للمكفوفين وبإستعراضات متميزة ترحب بالسادة ضيوف المحافظة.

حيث تم إعداد قاعة الإنتظار لتجهيز الوفود المشاركة أنفسهم قبل الصعود إلى المسرح وكذلك تم إعداد وتهيئة مسرح التربية الخاصة علي النحو الأمثل ليضم كافة الإستعراضات والمسرحيات للمحافظات المشاركة.



ومن ناحية أخرى فقد فازت محافظة السويس بالمركز الأول بالبطولة عقب مسرحية تراجيدية مؤثره جسدت تجارة الأعضاء وخطورتها وقد ابلي خلالها أبناؤنا الطلاب والطالبات بلاءًا حسنًا ظهر ذلك حين أبدت لجنة التحكيم إعجابهم الشديد بها والذي أظهر حسن التدريب وكفاءة الأداء العالية لنجوم إدارة التربية الخاصة بالسويس بقيادة الدكتور إيمان مصطفى مدير الإدارة.



حضر فاعليات البطولة عدد من القيادات التعليمية بالسويس وعلى رأسهم الأستاذ اشرف السروي مدير عام التعليم العام والأستاذ مصطفى فتح الله مدير إدارة الأمن بالمديرية والمهندس إبراهيم عبد الله رئيس مجلس أمناء المحافظة والأستاذة فادية الصديق مدير عام الشؤون التنفيذية والأستاذ الدكتور علي مصطفى رئيس قسم المناهج بكلية التربية وعضو مجلس الأمناء.