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حنان مطاوع: "يسرا بون بوناية دايمًا وهذه معاير اختيار الأفلام"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:02 م
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حنان مطاوع
حنان مطاوع
هبة أحمد
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أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بمهرجان القاهرة السينمائي، وبتوليها منصب عضو لجنة تحكيم، وذلك من خلال لقاء تليفزيوني على هامش افتتاح الدورة 41 من المهرجان، يبث اللقاء عن طريق قناة "dmc".

ووصفت حنان الفنانة يسرا بأنها "بونوبوناية" دائمًا، وقالت أن المعايير التي من خلالها ستختار الأفلام هي جودة الفيلم، ومدى تأثيره في أعضاء لجنة التحكيم،لأن من الوارد أن يعجب بعضنا بأفلام، والبعض الآخر يعجب بأفلام أخري، وأضافت قائلة :"أن الاستمتاع سيكون المعيار الحقيقي".
وأضافت أن نجاحها في مسلسل" لمس اكتاف"، والتغيير الذي طرأ عليها :"بحب اللى بعمله، مؤمنة بالفن، بحاول أطور من نفسي، بحاول أشوف سينما مختلفة، لأن ده بيعطي مخزون افضل".


وأقيمت فعاليات الدورة ال 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي اليوم الاربعاء،ومستمرة إلى يوم29 نوفمبر الحالى، ويُقام المهرجان برئاسة المنتج محمد حفظي، وتهدى هذه الدورة إلى روح الراحل المخرج يوسف شريف رزق الله، وقدم حفل الافتتاح كلاً من الفنانين خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود،وسيمنح المهرجان أيضًا جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، ، كما منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة منة شلبي.
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي سينماء رزق الله الدورة 41 احمد داوود

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