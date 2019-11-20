فى اليوم العالمى للطفل.. إليك نصائح التعامل معه



ونحرص على تقديم أفضل الخطوات والنصائح النفسية التى تجعل طفلك فى حالة جيدة، حيث التقت "الفجر" بالدكتور أحمد مجدى حجازى إستاذ علم الإجتماع ليقدم لنا نصائح فى غاية الأهمية لتربية الطفل، ومنها:



- ضبط العواطف والإنفعالا أمامه

- تعليمهم على التعبير عن مشاعرهم وتوفير جو هادئ مناسب لهم

- توضيح السلوكيات وشرحها أمام الطفل وتعليهم الإبتعاد عن السلوكيات الخاطئة

- مراعاة مشاعر الأبناء عندما يشعر الأب والأم بالإستياء حتى لاينفر منهما الأطفال

- مراعاة عدم الخلط بين الصواب والعقاب

- التعرف على ما يجول فى خاطر الطفل وتقدير كل أفكاره حتى ولوكانت تبدو تافهة

- تخصيص وقت كافى لترفيه الطفل واللعب معه.

- مراعاة عدم الوقوع فى فخ المقارنة بين الطفل وأقرانه أو أشقائه.



كما وجه إستاذ علم الإجتماع أولياء الأمور، بضرورة تخصيص وقت كافى لمتابعة سلوكيات أطفالهم وعدم الإنشغال بالسوشيال ميديا عن تربية الأبناء، مشيرا إلى أن الكثير من شباب اليوم يفتقدون السلوكيات والقيم المجتمعة التى تربى عليها أبائهم.



كما نصح أستاذ علم الإجتماع بمراعاة مشاعر الأطفال عند الحديث معهم وأخذ كلامهم بجدية، موضحا: "مقولة ده كلام كبار مقولة فى غاية الخطورة وتأثر سلبا على الأطفال"، مشددا على ضرورة ترك مساحة أثنا الحديث مع الطفل.

يحتفل العالم كل عام، فى العشرين من نوفمبر باليوم العالمى للطفل، وتحتاج كل أم إلى نصائح تساعدها على رعاية أطفالها صحيا ونفسيا.