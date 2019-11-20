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رحلة في عقل "شوقي غريب".. ثلاثي الفراعنة في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:51 م
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شوقي غريب
شوقي غريب
حسن موسى
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نجح منتخب مصر الأولمبي، في التأهل رسمياً إلى أولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها الصيف المقبل والتي تقام بمشاركة 16 منتخبا، يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، وذلك بعدما تغلب الفراعنة على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد ليتأهلوا للمباراة النهائية لأمم إفريقيا تحت 23 عاما في مواجهة قوية ضد كوت ديفوار الجمعة المقبلة.

 

بلوغ المنتخب الأولمبي نهائيات طوكيو 2020، فتح التكهنات مبكرا حول ثلاثي المنتخب الأول المرشح للانضمام لقائمة الفراعنة في الأولمبياد، ووضعت الجماهير المصرية العديد من الأسماء، ولكن شخص واحد فقط من حقه أن يحدد اللاعبين الـ3 وهو شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

 

ويخوض "الفجر الرياضي" رحلة في عقل مدرب المنتخب الأولمبي "شوقي غريب" والتعرف على ما يدور بداخل أفكاره ؟ وما هي اختياراته لقائمة المنتخب في الأولمبياد ؟ وما هي الأسس التي سيختار عليها هذا الثلاثي؟.


حراسة المرمى والدفاع:

أول المراكز التي سينظر إليها شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، وسيفاضل مدرب الفراعنة بين المركزين لضم لاعب في هذا الخط فقط، وسيكون محمد الشناوي حارس الأهلي هو أول المرشحين للانضمام لقائمة منتخب مصر في الأولمبياد في حالة رؤية المدرب إلى تدعيم في هذا المركز، ويضم المنتخب 3 حراس مميزين ولكن سيحسم شوقي غريب هذا الأمر، أما في خط الدفاع فظهر واضحا معانا منتخب مصر في هذا المركز، خاصة في مباراة منتخب غانا بالدور الأول والأخطاء الكارثية التي وقع فيها المدافعين، وإذا رغب شوقي غريب في ترميم الدفاع فأن أحمد حجازي مدافع ويست يروميتش ألبيون الإنجليزي سيكون الخيار الأول له.

 نتيجة بحث الصور عن المنتخب الأولمبي الفجر 

خط الوسط:

أكثر نقاط ضعف المنتخب المصري الأولمبي هو خط الوسط، حيث لا يمتلك شوقي غريب الحلول في هذا المركز، بعد إصابة محمد محمود، ويلعب أكرم توفيق لاعب الأهلي المعار للجونة كلاعب وسط مدافع وحيد، ويدفع غريب بلاعبين لمساعدته في هذا المركز، وسيكون طارق حامد لاعب الزمالك، هو الحل المثالي لتدعيم خط وسط الفراعنة في الأولمبياد، ولا يختلف أثنين على روح وقدرة بلدوزر الوسط، وعلى الرغم من ترشيحات البعض لحمدي فتحي لاعب الأهلي، الا أن إصابته وعنصر الخبرة سيجعل شوقي غريب يفضل طارق حامد.

 نتيجة بحث الصور عن المنتخب الأولمبي الفجر

الهجوم:

يمتلك منتخب مصر الأولمبي، العديد من الحلول الهجومية على رأسها رمضان صبحي قائد الفراعنة في أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والذي قدم مستوى أكثر من رائع، بالإضافة لمصطفى محمد المهاجم المثالي الجديد للكرة المصرية، ومعهم عبد الرحمن مجدي الذي يلعب دور هام في الجبهة اليمني للمنتخب، ولكن كل هذا لا يمنع من ضم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وأفضل لاعب في إفريقيا لمدة عامين على التوالي، خاصة بعدما أكد على رغبته في تمثيل مصر من جديد في الأولمبياد، ويعد صلاح حاليا من أفضل المهاجمين في العالم، ونضج بشكل كبير للغاية وسيمثل قوة هجومية إضافية للمنتخب الأولمبي، وهو مايجعله على رأس الثلاثي المرشح لتدعيم هذا الجيل.

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