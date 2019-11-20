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أول تصريح ناري من مورينيو بعد توليه قيادة توتنهام

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:55 م
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مورينيو
مورينيو
أحمد عصام
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عبر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن سعادته البالغة بعد التعاقد مع السبيرز لتدريب الفريق بعقد يمتد حتى موسم 2022 -2023.

وقاد جوزيه مورينيو التدريب الأول له مع توتنهام هوتسبير منذ قليل بعد تأخير الفريق تدريباته اليوم الأربعاء بعد تأخر المفاوضات مع المدرب البرتغالي حتى الساعات الأولى من الصباح.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "اللعب ضد توتنهام في ملعب وايت هارت لين كان دائمًا صعبًا وجميل في نفس الوقت، وكان واحد من الأماكن التي اعتدت أن أزورها بشغف و بإحترام".

وأضاف : "لا أحب المجاملات كثيرا ولكن هاري كين هو افضل لاعب رقم 9 حاليا بالبريميرليج، حيث أنه يملك إمكانيات تهديفية كبيرة مع الفريق".

وتابع : "‏لا يمكن أن أكون أكثر سعادة على قدر ما انا عليه الآن ، وإنه لشرف كبير أن يذهب المدير إلى النادي ويشعر بالسعادة عندما يرى لاعبينه و يدرك جودتهم الحقيقية ".

وواصل : " أعلم أين نحن و لكن ما أعلمه أكثر هو أننا لا ننتمي لذلك المكان، لذلك يجب أن نفوز بالمباراة المقبلة ثم التي بعدها حتى نهاية و حينها أنا متأكد أن الأمر سيكون مختلف".

يذكر أن فريق توتنهام هوتسبير يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة.
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