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تاجر بالعبور: سعر البرتقال سينخفض في هذا التوقيت (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:43 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الحاج أحمد، تاجر فواكه بسوق العبور، إن سعر كيلو البرتقال يتراوح ما بين 3.5 لـ4 جنيهات جملة حسب الجودة، لافتَا إلى أنه يحصل على الكيلو من المزرعة بـ3 جنيهات، لافتًا إلى أن البرتقال سينخفض سعره الفترة المقبلة، لأن المحصول الموجود في السوق الآن عبار عن بشاير.

وتابع تاجر الفواكه، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن سعر البرتقال في أسواق التجزئة يقدر بـ6 جنيهات، وهذا بسبب النقل، خلاف وجود هالك لدى تجار التجزئة، أما الجملة فلا يوجد تالف لأنه يبيع جملة، مشيرًا إلى أن البرتقال سينخفض سعره في شهر ديسمبر، ومن المتوقع أن يصل سعر للمستهلك لـ4 جنيهات.

ولفت إلى أن جودة الفواكه في المناطق الشعبية أقل من المنطقة الراقية، معقبًا: "المناطق الراقية بتاخد أعلى جودة، ومش بيهمهم السعر".

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