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سيد رجب وأسماء أبو اليزيد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:38 م
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سيد رجب
سيد رجب
شيماء عطية - تصوير: عبير أحمد وعبدالحافظ حمدي
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لا يزال نجوم الفن يتوافدون على السجادة الحمراء قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته ال٤١، بعد قليل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ووصل حتى الآن هشام سليمان رئيس قنوات dmc، والفنان سبد رجب، والفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، ونور اللبنانية، وبشرى، والمنتج جمال العدل.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

ويشترك في تقديم حفل الافتتاح، المقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الفنانون خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويخرجه هشام فتحي، ويشهد عرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمنح المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، الذي حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب، إلى جانب منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.
سيد رجب وأسماء أبو اليزيد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
سيد رجب وأسماء أبو اليزيد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
سيد رجب وأسماء أبو اليزيد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
سيد رجب وأسماء أبو اليزيد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
سيد رجب وأسماء أبو اليزيد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
سيد رجب وأسماء أبو اليزيد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
سيد رجب وأسماء أبو اليزيد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
سيد رجب وأسماء أبو اليزيد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
سيد رجب وأسماء أبو اليزيد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
سيد رجب وأسماء أبو اليزيد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة
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