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بفستان فضي لامع ياسمين رئيس تشغل الأجواء وتظهر مبهجة على السجادة الحمراء للقاهرة السينمائي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:39 م
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ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
اسماء زقزوق
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حضرت الان الفنانة ياسمين رئيس للسجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمشاركة في فعالياته، وظهرت برفقة زوجها.

شهدت إطلالاتها جمال خاص، حيث ارتدت فستان فضي لامع، مما قامت بتصفيف الشعر بشكل مميز ووضعت ماكياج بارز زاد من جمالها،ومسكت شنطة يد فضية لامعة أيضا ق م خطفت أنظار الحضور.

شهدت هذه الدورة بحضور حضور كبير من النجوم حتى الآن، منهم يسرا ولبلبة وحلا شيحة وخالد الصاوي وزوجته ونور وأحمد داوود وعلاء رشدي، احمد فهمي وزوجته، احمد حلمي ومني، درة، شريف سلامة وداليا مصطفى، احمد حاتم، روجينا وأشرف زكي، منة شلبي .

تعد هذه الدورة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي إهداء لروح الراحل يوسف شريف رزق الله والذي كان يعمل مديراً فيناً للمهرجان، حيث حملت هذه الدور اسمه.

يقوم كلاً من النجوم دينا الشربيني، أحمد داوود، هال، الصاوي تقديم حفل الافتتاح الذي يتم إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يقوم المهرجان بمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية لكلاً من المخرج المصري شريف عرفة، مخرج الرسوم المتحركة والممثل والسيناريست تيري جيليام، كما تمنح الفنانة المصرية منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز.

يشمل برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين عرض لمائة وخمسين فيلم يتنوع ما بين الأفلام التسجيلية القصيرة و الأفلام الروائية الطويلة، وينفرد بعرض ما يقارب من ثلاثين فيلما من الأفلام الدولية والعالمية.

وتتميز الدورة ال41 من المهرجان اقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" والتي تمنح المحترفين فرصة للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي من خلال حضور الندوات والورش الخاصة والمناقشات السينمائية الهامة، كما تقدم فرصة جيدة وجوائز ذات قيمة في مشاريع الأفلام في مرحلتين هما "مرحلة التطوير، ومرحلة ما بعد الإنتاج" تصل قيمة هذه الجوائز إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 إلى 26 من نوفمبر الجاري.


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