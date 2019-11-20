ايبارشية طنطا تحتفل بالعيد الـ 39 لرسامة القمص بولا صليب



ويشار إلي أن هناك أيقونه للسيدة العذراء مريم داخل الكنيسة تنضح زيت يتبارك منه الزائرين، ويقال أن نزول الزيت من ايقونة العذراء بفضل صلاوات القمص بولا، وألف القمص بولا صليب العديد من المؤلفات عن معجزات القديسةالعذراء مريم بكنيستها.



وكنيسة السيدة العذراء مريم بالغربية يرجع أثريتها إلى القرن الثالث عشر الميلادى، أما الكنيسة الحالية أقيمت عام 1848 م، وتقع الكنيسة القديمة وهى الآن تحت الترميم تحت رعاية نيافة الأنبا بولا.

احتفلت إيبارشية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بالعيد الـ 39 لرسامة القمص بولا صليب يوسف، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالغربية.وأقامت الكنيسة احتفال مهيب وسط حضور أقباط كنيسة العذراء مريم، حيث تخلل الإحتفال باقة من الترانيم الألحان الروحية بقيادة خورس من شماسة الكنيسة.يذكر أن القمص بولا صليب في الثامن والعشرون من فبراير عام 1953 م، وسيم قسًا في العشرون من نوفمبر من عام 1980 م بيد المتنيح الأنبا يوأنس، أسقف طنطا الراحل ورقى إلي رتبة القمصية في الثالث من أكتوبر من عام 1997 م بيد الأنبا بولا، مطران طنطا الحالي.