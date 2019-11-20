خالد أبوبكر: القوى المعادية لمصر هدفها إعادة الإخوان للحكم

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن قطر وتركيا تتبنى تنظيم الإخوان، لفرض السيطرة على بعض الدول في المنطقة، وعندما فشلوا في السيطرة على القاهرة، أصبح هناك اجماعًا من قبل الدوحة وأنقرة والإخوان لإفشال الدولة المصرية.



ولفت "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن قطر وتركيا تعملان على التشكيك في الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الشعب، من خلال الحديث على أن المشاريع التي يقوم بها يكسب من ورائها، ليس هذا فقط بل تعملان على التشكيك بين المؤسسات، من أجل إحداث إحباط بين الأجهزة المصرية.



ولفت إلى أن هذه القوى المعادية لمصر تعمل على نشر الشائعات الاقتصادية والأمنية، بهدف خلق الفوضى في مصر، حتى يعود الإخوان مرة أخرى للحكم.

