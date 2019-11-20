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أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء غيابه عن مباراة كريستال بالاس

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:27 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا له من تدريبات ليفربول اليوم الأربعاء رغم أنباء غيابه عن مباراة ليفربول القادمة أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم " بريميرليج ".

و‏قال دومينيك كينج الصحفي بجريدة "ليفربول ايكو" الإنجليزية عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بخصوص مشاركة محمد صلاح وأندي روبيرتسون من عدمها ضد كريستال بالاس في الجولة القادمة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأضاف الصحفي الإنجليزي أن محمد صلاح وروبيرتسون تدربا على انفراد في ميلوود مقر تدريب الفريق الإنجليزي أما جو جوميز لازال يتم تقييم إصابته حتي الآن.

وكانت شبكة "سكاي سبورت" العالمية قد ذكرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن غياب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي واللاعب الدولي الاسكتلندي روبيرتسون ظهير أيسر النادي عن مباراة ليفربول القادمة أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بسبب الإصابة.

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محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس الدوري الانجليزي إصابة محمد صلاح

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