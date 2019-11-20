فستان لبلبة في مهرجان القاهرة يعرضها لسخرية الجمهور

أطلت الفنانة لبلبة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 41 المقام في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بفستان طويل باللون الأخضر، مرصع بالتطريز الذهبي.









وجاءت إطلالة لبلبة غريبة بعض الشئ وغير مناسبة للمهرجان، وتداول رواد التواصل الاجتماعي صور لبلبة ولم تنل الإطلالة إعجابهم معلقين: هي جاية لفقرة التنورة.









وتُقام فاعليات الدورة ال 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة مابين 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك برئاسة المنتج محمد حفظي، وهذه الدورة ستكون مهداه لروح الراحل يوسف شريف رزق الله، وستحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.



ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح، الفنانون خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويخرجه هشام فتحي، ويشهد عرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كما سيمنح المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، لكلا من المخرج شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، ، إلى جانب منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.





