بإطلالة جذابة منى زكي وأحمد حلمي يصلان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي





وصل الآن النجمين أحمد حلمي ومنى زكي للسجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين المقامة علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتبدأ اليوم وتنتهي في 27 من نوفمبر الحالي.



وظهرت الفنانة منى زكي بإطلالة جذابة وارتدت فستان أبيض طويل ذو أكمام منفوشه، وعقد ماسي، وشنطة رمادي لامعة، وماكياج هادئ زاد من جمالها، يذكر أن النجمين احتفلا بعيد ميلادهما منذ أيام.





شهد هذه الدورة بحضور حضور كبير من النجوم حتى الآن، منهم يسرا ولبلبة وحلا شيحة وخالد الصاوي وزوجته ونور وأحمد داوود وعلاء رشدي.



تعد هذه الدورة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي إهداء لروح الراحل يوسف شريف رزق الله والذي كان يعمل مديراً فيناً للمهرجان، حيث حملت هذه الدور اسمه.



يقوم كلاً من النجوم دينا الشربيني، أحمد داوود، هال، الصاوي تقديم حفل الافتتاح الذي يتم إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



يقوم المهرجان بمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية لكلاً من المخرج المصري شريف عرفة، مخرج الرسوم المتحركة والممثل والسيناريست تيري جيليام، كما تمنح الفنانة المصرية منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز.



يشمل برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين عرض لمائة وخمسين فيلم يتنوع ما بين الأفلام التسجيلية القصيرة و الأفلام الروائية الطويلة، وينفرد بعرض ما يقارب من ثلاثين فيلما من الأفلام الدولية والعالمية.



وتتميز الدورة ال41 من المهرجان اقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" والتي تمنح المحترفين فرصة للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي من خلال حضور الندوات والورش الخاصة والمناقشات السينمائية الهامة، كما تقدم فرصة جيدة وجوائز ذات قيمة في مشاريع الأفلام في مرحلتين هما "مرحلة التطوير، ومرحلة ما بعد الإنتاج" تصل قيمة هذه الجوائز إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 إلى 26 من نوفمبر الجاري.





