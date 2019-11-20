مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة مدربه شوقي غريب إلي أولمبياد طوكيو 2020 في اليابان، وذلك بعدما تغلب على منتخب جنوب إفريقيا 3-0 في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقامة بمصر حاليًا، وتأهل للمباراة النهائية لملاقاة منتخب كوت ديفوار يوم 22 نوفمبر الجاري.





ونجح منتخب مصر في الصعود إلي الأولمبياد للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد أعوام (1920، 1924، 1928، 1936، 1948، 1952، 1964، 1980، 1984، 1992، 2012 وأخيرًا 2020).





وأعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020" عن مواعيد مباريات كرة القدم "رجال" في الأولمبياد، والتي تنطلق يوم 23 يوليو القادم وتستمر حتي 8 أغسطس 2020، وذلك قبل إجراء القرعة الرسمية للبطولة والتي ستقام خلال الأشهر القادمة وبعد إكتمال عقد المتأهلين.





مواعيد مباريات "كرة القدم" في أولمبياد طوكيو 2020 بتوقيت القاهرة:





- مباريات الجولة الأولي (23 يوليو 2020):





استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 09:30 صباحًا - المباراة الثانية 02:30 عصرًا.

استاد طوكيو: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد كاشيما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.





- مباريات الجولة الثانية (26 يوليو 2020):





استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 09:30 صباحًا - المباراة الثانية 02:30 عصرًا.

استاد كاشيما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد سايتاما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.





- مباريات الجولة الثالثة (29 يوليو 2020):





استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 10:00 صباحًا - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد مياجي: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد سايتاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.

استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.





- مباريات دور الثمانية (1 أغسطس 2020):





استاد مياجي: مباراة الساعة 10:00 صباحًا.

استاد كاشيما: مباراة الساعة 11:00 صباحًا.

استاد سايتاما: مباراة الساعة 12:00 ظهرًا.

استاد يوكوهاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.





- مباريات الدور نصف النهائي (4 أغسطس 2020)





استاد كاشيما: مباراة الساعة 10:00 صباحًا.

استاد سايتاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.





- مباراة المركز الثالث (7 أغسطس 2020)





استاد سايتاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.





- مباراة النهائي (8 أغسطس 2020):





استاد يوكوهاما: مباراة الساعة 01:30 ظهرًا.