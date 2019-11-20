"القومية لمياه الشرب والصرف الصحي" تزف بشرى سارة لأهالي القرى (فيديو)



قال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن مصر وصلت إلى نسبة تغطية صرف صحي على مستوى القرى إلى 37.5% حتى منتصف عام 2019.



وأوضح "خضر"، خلال حواره مع برنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن مصر وصلت لنسبة تغطية صرف صحي من 11% إلى 37.5%، خلال 5 سنوات فقط.



وتابع: "سنصل إلى نسبة تغطية للصرف الصحي في 30 يونيو 2020 إلى نسبة 42%"، مستكملًا: "نعد كل قرى مصر بوصول الصرف الصحي إليها".



وأكد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الصرف الصحي تحدي كبير جدًا، موضحًا أن هناك متابعة دقيقة جدًا وتخطيط عالي.

