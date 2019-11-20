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"القومية لمياه الشرب والصرف الصحي" تزف بشرى سارة لأهالي القرى (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:07 م
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اللواء إيهاب خضر
اللواء إيهاب خضر
أمنية فوزي
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قال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن مصر وصلت إلى نسبة تغطية صرف صحي على مستوى القرى إلى 37.5% حتى منتصف عام 2019.

وأوضح "خضر"، خلال حواره مع برنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن مصر وصلت لنسبة تغطية صرف صحي من 11% إلى 37.5%، خلال 5 سنوات فقط.

وتابع: "سنصل إلى نسبة تغطية للصرف الصحي في 30 يونيو 2020 إلى نسبة 42%"، مستكملًا: "نعد كل قرى مصر بوصول الصرف الصحي إليها".

وأكد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الصرف الصحي تحدي كبير جدًا، موضحًا أن هناك متابعة دقيقة جدًا وتخطيط عالي.
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