الرئيس الروسي يؤكد على خطة زيارته لإسرائيل في يناير المقبل





صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سوف يقوم بزيارة إسرائيل، في شهر يناير المقبل ، معلنا عزمه على مواصلة حماية المسيحيين في الشرق الأوسط مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنائس المحلية.





وقال فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، وبطريرك القدس وعموم فلسطين ثيوفيلوس الثالث: "نحن هنا بحاجة إلى جهد موحد، من أجل حماية مصالحهم (مسيحيون الشرق الأوسط)، وأي خلل سيؤدي إلى أضرار جسيمة للعالم المسيحي بشكل عام، وخاصة المسيحيين في الشرق الأوسط".





كما أشار إلى أنه في العام المقبل، في منتصف شهر يناير، سيكون في إسرائيل بمناسبة يوم ذكرى المحرقة، وبمناسبة افتتاح نصب تذكاري جديد مرتبط بالضحايا، التي عانت منها شعوب بلدنا خلال الحرب العالمية الثانية.





وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق، إن "المسيحيين في الشرق الأوسط يعيشون وضعا كارثياً ويتعرضون للاضطهاد والسرقة، وروسيا تبذل قصارى جهدها لدعمهم".





وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبول دعوة الرئيس الإسرائيلي ريوفين ريفلين، لزيارة تل أبيب أوائل العام القادم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير معتقلي المعسكرات النازية، على يد القوات السوفيتية.





وتابع بوتين، "لقد دعاني الرئيس الإسرائيلي لزيارة إسرائيل أوائل العام القادم بمناسبة تحرير معتقلي "أوسفينيتسا" ويوم الهولوكوست، "وأرجو أن تخبروا السيد الرئيس أني سآتي بكل سرور".





وكشف الرئيس الروسي، أنه في إطار الزيارة المحتملة، من الممكن أن تشمل أيضا افتتاح نصب تذكاري في القدس تخليدا لحصار لينينجراد (مدينة سان بطرسبورغ)، أيام الحرب العالمية الثانية، وتكريماً لسكانها.



