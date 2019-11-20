عاجل - مورينيو يقود التدريب الأول له مع توتنهام









قاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تدريبه الاول مع الفريق وذلك بعد التعاقد معه من قبل إدارة الفريق والاعلان الرسمي صباح اليوم لقيادة تدريب النادي اللندني.





وكان فريق توتنهام قد أعلن بالأمس رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن قيادة الفريق بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة خلال بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.





‏وعبر المدرب البرتغالي عن سعادته البالغة بعد التعاقد مع فريق توتنهام هوتسبير، وانه سوف يدرب فريق ذو إرث عظيم وجماهير تملك شغف كبير، وأن العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما يجذبه".





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ديلي ميل، إن جوزيه مورينهو نام في مقر تدريبات توتنهام الليلة الماضية بعد ان استمرت المفاوضات حتى ساعات الليل المتأخرة.





ويسعى مورينهو لاستكمال إنجازاته في الدوري الإنجليزي عبر مسيرته الكروية خاصة بعد الفترة السيئة التي خاضها مع نادي مانشستر يونايتد واقالته قبل نهاية الموسم الماضي.





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