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عاجل - مورينيو يقود التدريب الأول له مع توتنهام

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:56 م
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مورينيو
مورينيو
أحمد عصام
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قاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تدريبه الاول مع الفريق وذلك بعد التعاقد معه من قبل إدارة الفريق والاعلان الرسمي صباح اليوم لقيادة تدريب النادي اللندني.

وكان فريق توتنهام قد أعلن بالأمس رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن قيادة الفريق بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة خلال بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

‏وعبر المدرب البرتغالي عن سعادته البالغة بعد التعاقد مع فريق توتنهام هوتسبير، وانه سوف يدرب فريق ذو إرث عظيم وجماهير تملك شغف كبير، وأن العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما يجذبه".

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ديلي ميل، إن جوزيه مورينهو نام في مقر تدريبات توتنهام الليلة الماضية بعد ان استمرت المفاوضات حتى ساعات الليل المتأخرة.

ويسعى مورينهو لاستكمال إنجازاته في الدوري الإنجليزي عبر مسيرته الكروية خاصة بعد الفترة السيئة التي خاضها مع نادي مانشستر يونايتد واقالته قبل نهاية الموسم الماضي.

ترتيب الدوري الإنجليزي :-

1- ليفربول 34 نقطة

2- ليستر سيتي 26 نقطة

3- تشيلسي 26 نقطة

4- مانشستر سيتي 25 نقطة

5- شيفيلد يونايتد 17 نقطة

6- أرسنال 17 نقطة

7- مانشستر يونايتد 16 نقطة

8- ولفرهامبتون 16 نقطة

9- بورنموث 16 نقطة

10- بيرنلي 15 نقطة

11- برايتون 15 نقطة

12- مريستال بالاس 15 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة

14- توتنهام 14 نقطة

15- إيفرتون 14 نقطة

16- وست هام يونايتد 13 نقطة

17- أستون فيلا 11 نقطة

18- واتفورد 8 نقاط

19- سوثامبتون 8 نقاط

20- نورويتش سيتي 7 نقاط


عاجل - مورينيو يقود التدريب الأول له مع توتنهام
عاجل - مورينيو يقود التدريب الأول له مع توتنهام
عاجل - مورينيو يقود التدريب الأول له مع توتنهام
عاجل - مورينيو يقود التدريب الأول له مع توتنهام
عاجل - مورينيو يقود التدريب الأول له مع توتنهام
عاجل - مورينيو يقود التدريب الأول له مع توتنهام
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