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محافظة الجيزة تناشد المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:52 م
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إسماعيل منطاوي
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تناشد محافظة الجيزة المواطنين بعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء المنتشرة فى الشوارع والميادين خلال فترة سقوط الأمطار وذلك حرصا من محافظة الجيزة على سلامة مواطنيها.
كما تناشد المحافظة المواطنين بعدم التواجد في الأماكن التي قد تتعرض لأمطار غزيرة قدر الإمكان إلا في حالات الضرورة القصوي.
وقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجبزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركه مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والتجميل بالتواجد الميداني الفعال اثناء سقوط الأمطار لرفع أي تراكمات للمياه إضافه إلي توجيهات محافظ الجيزة بمراجعة أعمدة الإنارة وكفاءتها وإحكام غلقها حرصا علي سلامه المواطنين.
كما تناشد المحافظة المواطنين بعدم التواجد في الأماكن التي قد تتعرض لأمطار غزيرة قدر الإمكان إلا في حالات الضرورة القصوي.
وقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجبزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركه مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والتجميل بالتواجد الميداني الفعال اثناء سقوط الأمطار لرفع أي تراكمات للمياه إضافه إلي توجيهات محافظ الجيزة بمراجعة أعمدة الإنارة وكفاءتها وإحكام غلقها حرصا علي سلامه المواطنين.
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