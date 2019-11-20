الشباب والرياضة بالأقصر تحتفل بذكرى المولد النبوي (صور)



شهدت الاحتفالية عروض فنية وغنائية ورياضية قدمها طلائع الشباب والرياضة واطفال المدارس واعضاء الاندية ومراكز الشباب بالمحافظة.



كما شارك في الاحتفالية مجموعة كبيرة من ذوي القدرات الخاصة والاطفال والطلائع والموهوبين وفرق الكورال الذين قدموا عروضًا فنية وغنائية لاقت استحسان الحاضرين.



قال حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر ان المديرية تقوم بالعديد من الأنشطة والفاعليات التي تستهدف تنمية الاطفال والنشء والمواهب وصقل مهارات الطلائع لافتا الي ان مديرية الشباب والرياضة تشارك المواطنين واهالي الأقصر في المناسبات المختلفة معربًا عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر لدعم الانشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة.



شهد الحفل كلًا من الشيخ محمد الرملي امين عام بيت العائلة بالأقصر والقس ارمانيوس راعي كنيسة السيدة العذراء بالأقصر والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين ومحمود فاروق وكيل وزارة التضامن وفتحي خير مدير ادارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، وقيادات مديرية الشباب والرياضة وعدد من المسئولين والقيادات التنفيذية بالأقصر والعديد من الاهالي والمواطنين بالمحافظة.



شهد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الإحتفالية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف وعيد الأقصر القومي واعياد الطفولة وذلك بالصالة المغطاة بنادي المدينة المنورة بمدينة الأقصر.