"قسد": مقتل مدنيين جراء غارة تركية على مدينة سورية





أعلن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مصطفى بالي، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل في غارة تركية على سيارة مدنية بريف عين العرب "كوباني"، وفقا للمعلومات الأولية.





وشدد مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، خلال تغريدة على موقع الدوينات القصيرة "تويتر"، بضرورة أن يتوقف العدوان التركي.





وكانت "قسد"، قد أكدت على أن القوات التركية وفصائل سورية تابعة لها سيطرت على 60 قرية، منذ إعلان وقف إطلاق النار.





وقال الناطق الرسمي باسم "قسد" كينو كبرئيل، في حديث لوسائل إعلام كردية: إن "القوات التركية والعناصر الموالية لها، ما زالت تشن أعنف الهجمات على قرى مدينة تل تمر، ولم تلتزم في أي لحظة باتفاق وقف إطلاق النار".





وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قد قال يوم السبت الماضي، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبتز العالم ببضعة سجناء من داعش".





وكشف قائد قوات سوريا الديمقراطية، في تغريدة بحسابه على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، عن أن لدى سوريا الديمقراطية وثائق، تؤكد على أن تركيا تستخدم العديد من عناصر داعش في غزوها لشمال سوريا.





ودعا عبدي، لعقد محكمة دولية في شمال سوريا، الذي ارتكبت فيه داعش أفظع جرائمها.





هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق في يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.



