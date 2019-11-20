Advertisements
Advertisements
Advertisements

"قسد": مقتل مدنيين جراء غارة تركية على مدينة سورية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:33 م
Advertisements
غارة تركية على سوريا
غارة تركية على سوريا
وكالات
Advertisements

أعلن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مصطفى بالي، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل في غارة تركية على سيارة مدنية بريف عين العرب "كوباني"، وفقا للمعلومات الأولية.

وشدد مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، خلال تغريدة على موقع الدوينات القصيرة "تويتر"، بضرورة أن يتوقف العدوان التركي.

وكانت "قسد"، قد أكدت على أن القوات التركية وفصائل سورية تابعة لها سيطرت على 60 قرية، منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وقال الناطق الرسمي باسم "قسد" كينو كبرئيل، في حديث لوسائل إعلام كردية: إن "القوات التركية والعناصر الموالية لها، ما زالت تشن أعنف الهجمات على قرى مدينة تل تمر، ولم تلتزم في أي لحظة باتفاق وقف إطلاق النار".

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قد قال يوم السبت الماضي، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبتز العالم ببضعة سجناء من داعش".

وكشف قائد قوات سوريا الديمقراطية، في تغريدة بحسابه على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، عن أن لدى سوريا الديمقراطية وثائق، تؤكد على أن تركيا تستخدم العديد من عناصر داعش في غزوها لشمال سوريا.

ودعا عبدي، لعقد محكمة دولية في شمال سوريا، الذي ارتكبت فيه داعش أفظع جرائمها.

هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق في يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قسد غارة تركية سوريا

أخبار تهمك

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ أقل من ساعتين

وسط الانتقادات والسخرية.. مورينيو يبدأ في تطوير توتنهام ويحدد 5 صفقات نارية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 21 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

سوريا الديمقراطية: سنواجه التهديدات التركية بقوة

قسد تطلب من واشنطن فرض منطقة حظر طيران لوقف الهجمات التركية بسوريا

سقوط قذيفتي هاون على بلدة جيلان بينار التركية الحدودية

الناتو يدعو تركيا إلى أن يكون تحركها "محدودا" بسوريا

قوات "قسد" تتصدى للهجوم البري التركي

تركيا تخرق الهدنة وتقصف شمال سوريا مجدداً

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

08:00 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

06:21 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status