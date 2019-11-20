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صاحب مزرعة يفجر مفاجأة عن أسعار المانجو (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:47 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الحاج محمد الرفاعي، صاحب مزرعة فاكهة، إن فدان المانجو الواحد ينفق عليه سنويًا 5 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن إنتاج الفدان الواحد يتراوح ما بين 2000 إلى 5000 كيلو، على حسب الشجر إذا كان صغيرًا أو كبيرًا.

وتابع "الرفاعي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المانجو ما زالت موجودة في السوق، وسعرها الآن أقل من شهر يوليو وأغسطس، وذلك بسبب قلة الطلب، والعرض الكثير.

ولفت إلى أن سعر كيلو المانجو في المزرعة 9 جنيهات، وتباع في سوق التجزئة والسوبر ماركت بـ25 و30 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك فجوة سعرية كبيرة جدًا بين المنتج والمستهلك، وهذا بسبب عدم وجود رقابة على السوق.
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