الوفد: بكين شريك اقتصادي مهم لمصر.. والسياحة الصينية ارتفعت 50%

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن السوق الصينية تعد أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر.



وقالت رمزي، في بيان، اليوم الأبعاء، إن معدلات السياحة الوافدة من الصين إلى مصر شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة وصل إلى 50% ما كان له أثرًا إيجابيًا على عائدات السياحة المصرية.



وطالبت رئيس لجنة السياحة بالوفد، بمزيد من التواصل الفعال مع الجانب الصيني خاصة وأنه تربطه بمصر علاقات اقتصادية قوية، إلى جانب استغلال مشاركة مصر في منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد الذي سيُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجاري بالصين، في الترويج للأوضاع السياحية والاقتصادية وفرص الاستثمار في مصر.



ويحظى هذا المنتدى العالمي بمشاركة موسعة من قبل أكبر القادة في القطاعين العام والخاص حيث ينعقد بمشاركة 500 من الرؤساء التنفيذيين لكبري الشركات العالمية في مجال الأعمال والاقتصاد.



وأشارت إلى أهمية الصين كشريك استثمار واقتصادي لمصر حيث تبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1668 برأس مال 1.1 مليار دولار، كما تبلغ حجم الاستثمارات الصينية المشتركة بين مصر والصين 7 مليارات دولار.



وكانت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، ضمن الجانب المصري الذي استقبل وفد البرلمان الصيني بمجلس النواب.