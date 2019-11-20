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سفيرنا في برلين: العلاقات المصرية الألمانية تاريخية (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:38 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال السفير خالد جلال، سفير مصر في ألمانيا، إن اللقاءات التي تمت في برلين خلال الأيام الماضية كانت مميزة للغاية، موضحًا أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لها صفتين؛ بصفته رئيس لمصر، وبصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقي.

وأضاف "جلال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات تاريخية وقديمة ومتشعبة وتمتد لعدة مجالات، موضحًا أن اللقاءات الثنائية تصب في مصلحة دعم هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مصر تحمل لواء القارة الإفريقية، وتحمل همومها، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح الرؤية الإفريقية وما يتعلق بتحديات القارة بمنتهى الصراحة في قمة العشرين وإفريقيا.
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