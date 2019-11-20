السعودية: التصريحات الأميريكية بشان المستوطنات.. مخالفة للقانون الدولى

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأميركية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية، ولا تخالف القانون الدولي.

ونشرت الخارجية السعودية بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيه نقلا عن تصريحات لمصدر مسؤول إن السعودية ترفض بشكل تام "تصريحات الحكومة الأمريكية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي".

وأضاف المصدر أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات، يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المصدر أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وكان قد قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن المستوطنات الإسرائيلية شرعية ولا تخالف القانون الدولي، ما أثار ردود فعل دولية واسعة.