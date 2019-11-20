الأرصاد: درجة الحرارة 2 على هذه المنطقة غدا

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة الخميس 21 نوفمبر 2019، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا، بادر ليلًا.



وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع انتشار الشبورة المائية في الصباح، على مناطق من شمال البلاد، والسحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على السواحل الشمالية، والرياح أعليها شمالة شرقية معتدلة.



وتناول البيان أهم درجات الحرارة، وجاء كالتالي:

الصغرى- العظمى

القاهرة 12-25

الاسكندرية 13-25

بورسعيد20-24

رفح 9-22

طابا10-32

سانت كاترين 2-21

المنيا9-26

أسوان17-29

حلايب23-27

