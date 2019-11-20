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"بفستان أحمر وعقد ماسي" نور اللبنانية تخطف الأضواء على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:32 م
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نور
نور
اسماء زقزوق
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تألقت الفنانة اللبنانية نور على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية والتي تحمل رقم 41، وتقام في الفترة 20 وحتى 27 من شهر نوفمبر الحالي وتقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

حيث.ظهرت نور بفستان أحمر خطفت به أنظار الحضور، وتميزت بعقد ماسي زاد بريق طلتها، تصميم الفستان حاء طويل ومن خامة الستان المميزة، وتصفيف شعر منسدل على الأكتاف وماكياج بسيط زاد جمال طلتها وحضورها المميز.


تحمل دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اسم الراحل يوسف شريف رزق الله والذي كان يعمل مديراً فيناً للمهرجان

يقوم كلاً من النجوم دينا الشربيني، أحمد داوود، هال، الصاوي تقديم حفل الافتتاح الذي يتم إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يقوم المهرجان بمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية لكلاً من المخرج المصري شريف عرفة، مخرج الرسوم المتحركة والممثل والسيناريست تيري جيليام، كما تمنح الفنانة المصرية منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز.

يشمل برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين عرض لمائة وخمسين فيلم يتنوع ما بين الأفلام التسجيلية القصيرة و الأفلام الروائية الطويلة، وينفرد بعرض ما يقارب من ثلاثين فيلما من الأفلام الدولية والعالمية.

وتتميز الدورة ال41 من المهرجان اقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" والتي تمنح المحترفين فرصة للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي من خلال حضور الندوات والورش الخاصة والمناقشات السينمائية الهامة، كما تقدم فرصة جيدة وجوائز ذات قيمة في مشاريع الأفلام في مرحلتين هما "مرحلة التطوير، ومرحلة ما بعد الإنتاج" تصل قيمة هذه الجوائز إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 إلى 26 من نوفمبر الجاري.


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