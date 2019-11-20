حزب الشعوب الديمقراطي: نطالب بإجراء انتخابات مبكرة.. أردوغان يسرق إرادة الشعب

دعا حزب تركي معارض موالي للأكراد اليوم الأربعاء، لإجراء انتخابات مبكرة، احتجاجا على عزل الحكومة لعشرات من رؤساء البلديات الذين انتخبوا في وقت سابق هذا العام.

فقد عزلت الحكومة التركية 24 من رؤساء البلديات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي منذ أغسطس، بسبب مزاعم عن صلاتهم بالإرهاب، وعينت آخرين لإدارة البلديات.

ودعا العديد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الحزب للانسحاب من البرلمان أو من المجالس المحلية، التي ما زال الحزب يسيطر عليها.

كما أعلن الحزب في بيان له، إن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية المتحالف معه: "يسرقان إرادة الشعب" بتعيين أوصياء، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف البيان: "نحن نقول انتخابات مبكرة لتتخلص شعوب تركيا من سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. هذه دعوة للمواجهة".