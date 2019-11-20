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صحفي انجليزي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:21 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى
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‏قال دومينيك كينج الصحفي بجريدة "ليفربول ايكو" الإنجليزية عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بخصوص مشاركة محمد صلاح و أندي روبيرتسون من عدمها ضد كريستال بالاس في الجولة القادمة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وأضاف الصحفي الإنجليزي:" محمد صلاح و روبيرتسون تدربا على انفراد يوم أمس في ميلوود مقر تدريب الفريق الإنجليزي أما جو جوميز لازال يتم تقييم إصابته".

وكانت شبكة "سكاي سبورت" العالمية قد ذكرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن غياب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي واللاعب الدولي الاسكتلندي روبيرتسون ظهير أيسر النادي عن مباراة ليفربول القادمة أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بسبب الإصابة.

وأضافت الشبكة العالمية الشهيرة أن لاعبا ليفربول فشلا في الفحوصات الطبية بعد العودة إلي إنجلترا و تم تأكيد غيابهم عن المباراة أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس صلاح الدوري الانجليزي

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