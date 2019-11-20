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محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:19 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم حفل نهائي مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس الابتدائية والذي أقيم بنادي جزيرة الورد بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية على سعادته بوجوده بين ابنائه الصغار ومشاركتهم في هذه المسابقة العلمية والاجتماعية والثقافية،وقال إنهم نجوم المجتمع القادمين من طلاب الابتدائي الذين سيبنون بلدهم.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر للقائمين على جميع نوادي الروتاري واهتمامهم بالصغار والشباب،وشدد على امنياته ان تنعكس هذه المسابقة على المدارس بالنفع والفائدة وأن يتم توظيفها للارتقاء بمستوى المدارس.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المسابقة تضم عناصر متميزة تؤكد على أن التعليم المصري بخير وأنه يشهد تطورا ملحوظا وسوف يشهد مزيدا من النهوض كل يوم ليتقدم صفوف التعليم في العالم.

وتابع محافظ الدقهلية المباراة النهائية في المسابقة بين فريقي مدرستي الامام محمد متولي الشعراوي الابتدائية بإدارة غرب المنصورة والحرية الابتدائية بإدارة شرق المنصورة التعليمية والتي فاز فيها الفريقان بتقاسم الجائزة مناصفة بينهما بعد ماراثون من الأسئلة.

وقدم محافظ الدقهلية جوائز المسابقة للفريقين وقيمتها 7 الاف و500جنيه جائزة مقدمة من جمعية نادى روتارى المنتزة،ونادى روتارى المنصورة، وجائزة مقدمة من المصرف المتحد 4 آلاف جنية عبارة عن شهادة المليونير لـ 40 طالب وطالبة هم المشتركين فى المسابقة قيمة كل شهادة مائة جنية،وجائزة مقدمة من المصرف المتحد 2500 للمشرفين المشاركين فى المسابقة.

حضر الحفل الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق والمحاسب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور شريف والي محافظ الروتاري والمهندس توفيق عوض الله والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف والدكتور الغريب زاهر استاذ التعليم الإلكتروني والدكتورة فرحة الشناوي مقرر المجلس القومي للمرأة، والمحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن والنائب نبيل الجمل عضو مجلس النواب.
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
محافظ الدقهلية في حفل ختام مسابقة نجوم الروتاري لطلاب المدارس: المشاركة دليل على أن التعليم في مصر بخير
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