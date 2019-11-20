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جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:13 م
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن
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أعرب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلامين، عن سعادته باستضافة جامعة الفيوم له اليوم، برئاسة الدكتور أحمد شديد رئيس الجامعة، وبحضوره.

 

جاء ذلك خلال مشاركة "سعدة" في ندوة بالجامعة بعنوان "دور الإعلام في غرس القيم والانتماء"، وذلك بحضور كوكبة من الإعلامين، على رأسهم محجوب سعدة سكرتير عام النقابة، والإعلامي عبدالحكيم اللواح، والإعلامية إيناس عبدالعزيز.

 

 وأشاد "سعدة" بالتطورات التي شهدتها الجامعة خلال فترة زمنية قصيرة منذ استقلالها عن جامعة القاهرة مؤكدًا المزايا التي تتمتع بها مصر جغرافيًا وتاريخيًا، وما تمتلكه من آثار وحضارة عريقة يشهد لها العديد من دول العالم المختلفة، بالإضافة إلى ذكر مصر بالقرآن الكريم 5 مرات، وهذا ما يجعل للدولة المصرية أهمية كبرى ومكانة عظيمة، مقارنة بالدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي أيضًا.

 

 كما تطرق "سعدة" إلى الحديث عن الشائعات وكيفية مواجهتها والحد من انتشارها، مشددًا على عدم تصديق أي أخبار كاذبة أو شائعات مغرضة يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف بعضها إلى زعزعة الاستقرار والأمن بين جموع الشعب المصري.

 

وفي نفس السياق،  دعا الدكتور أحمد شديد رئيس جامعة الفيوم، الطلاب إلى التحلي بروح الانتماء إلى أوطانهم وبذل قُصارى جهدهم لرفعة شأن مصر، والدفاع عن كافة الشائعات التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد.

 

 وأعلن رئيس الجامعة عن توقيع بوتوكول تعاون مع نقابة الإعلاميين، بموجبه سيتم إنشاء قسم للإعلام بكلية الآداب، بالإضافة إلى إنشاء استديو خاص بالجامعة لتسجيل اللقاءات الإعلامية والحوارات الصحفية مع ضيوف الجامعة وكبار الزوار، وهذا ما يؤكد توجه إدارة الجامعة لتخريج طالب قادر على المنافسة في سوق العمل بكافة المجالات.

 

كما عبر الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن سعادته باستضافة جامعة الفيوم لقامات كبيرة في الإعلام، مشيدًا بتميز الدكتور طارق سعدة في تقديم مادة إعلامية قوية، وأن لديه اعتدال ومحايدة في تناول الموضوعات المطروحة على الساحة الإعلامية، موضحًا أنه تحمل العديد من الأعباء والضغوطات لإنشاء صرح إعلامي كبير مثل نقابة الإعلاميين.

 

وفي ختام الندوة، قام الدكتور أحمد جابر شديد بتكريم الدكتور طارق سعدة، وإهدائه درع الجامعة.

 

حضر الندوة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ومستشاري رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وعدد من الإعلاميين والصحفيين والطلاب بالجامع.

جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة
جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة
جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة
جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة
جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة
جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة
جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة
جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة
جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة
جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة
جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة
جامعة الفيوم تهدي نقيب الإعلاميين درعها.. وتوقع بوتوكول تعاون مع النقابة
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الكلمات المفتاحية

نقابة الإعلاميين طارق سعدة جامعة الفيوم بوابة الفجر الفجر

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