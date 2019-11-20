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وثيقة سرية تكشف مخطط تركيا لبناء قاعدة برية وجوية وبحرية دائمة في قطر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:09 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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كشفت وثيقة سرية مُسربة نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي مخطط تركي للاحتفاظ بوجود عسكري دائم في قطر، يشمل توسيع القاعدة البرية التركية لتشمل نشر قوات جوية وبحرية.

وتعتزم الحكومة التركية زيادة قاعدتها العسكرية في قطر  بالأصول البحرية والجوية بالإضافة إلى القوات البرية، وتوسيع ما بدأته بالفعل كقاعدة صغيرة إلى مقر للقوات المشتركة بحلول نهاية عام 2019، حسبما كشفت وثيقة حكومية سرية.

ووفقًا للوثيقة، التي تم تصنيفها على أنها سرية وتم إعدادها باللغتين التركية والإنجليزية لواضعي السياسات في تركيا وقطر، من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد القوات المسلحة التركية، في القاعدة في الدوحة 2800 جندي بحلول ديسمبر كانون الأول 2019.

وعند اكتمال المشروع، سيكون لدى تركيا 1434 جنديًا من القوات البرية، و 272 من القوات الجوية و 228 من القوات البحرية. وسيزود المقر المشترك بـ 108 أفراد، وسيتم تعيين مجموعة دعم من 758 لتقديم المساعدة للقوات.

ووفقًا للوثيقة أيضًا، فقد عقد اجتماع المفاوضات بين الفريقين التركي والقطري في 17 شباط فبراير 2016 في أنقرة.

وأعقب ذلك المزيد من المحادثات حيث تم تخصيص الأراضي في الدوحة وتخطيط أعمال البناء. وتم اتخاذ قرار مجلس الوزراء التركي في يوليو 2016. وبنهاية العام ، كان المشروع يستهدف نشر 186 جنديًا تركيًا في قطر، والتي كانت تقتصر على القوات البرية فقط. في عام 2017، كان من المقرر زيادة حجم القوات إلى 496. وكان من المتوقع أن يكون الانتشار هو 1،254 في عام 2018.

ومن المقرر أن يشارك الجيش التركي أيضًا في مناورات عسكرية تُعرف باسم "النصر" وتجريها القوات المسلحة القطرية وفقًا لخريطة الطريق. والقاعدة لديها القدرة على استيعاب 3000 جندي.

وذكر التقرير أن كتلة مناهضة لقطر بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة طالبت قطر بإغلاق القاعدة التركية، في اشارة لمطالب الدول المقاطعة لقطر لتحقيق المصالحة.

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الكلمات المفتاحية

وثيقة سرية قطر قاعدة عسكرية تركيا

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