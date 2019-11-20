نادي الشيخ زايد يتأهل لنهائي بطولة الجيزة لكرة السلة









تأهل فريق نادي الشيخ زايد الرياضي لكرة السلة تحت سن 14 عام، لنهائي بطولة منطقة الجيزة، بعد تمكنه من الفوز على فريق نادي الترسانة بنتيجة 14/29 في الدور قبل النهائي، تحت قيادة المدير الفني الكابتن احمد عبد الحميد، ورئاسة الكابتن علاء عبدون، والمدير الإداري كابتن اشرف فتحي.





ومن ناحيته هنأ فكري الهوراي رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي أفراد الفريق بالفوز قائلا: أنتم أمل النادي، وأحد الركائز الأساسية في رفعته ووضعه في مصاف الأندية الكبرى بما تحققونه من فوز ونتائج مشرفة يتفاخر بها أبناء النادي جميعا.

وأضاف الهواري أنه سيظل داعما للفرق الناجحة بالنادي ماديا ومعنويا في مختلف الألعاب طالما ظل اللاعبين متمسكين بتلك الروح المقاتلة من أجل ناديهم .





وأثني أحمد العطار مدير النشاط الرياضي بنادي الشيخ زايد علي صعود فريقه للدور النهائي، مهنئاً لاعبي الفريق والجهاز الفني على الجهد المبذول فى المنافسة على تلك البطولة القوية، وطالب لاعبيه بحسم البطولة لصالح نادي الشيخ زايد لتضاف لرصيد البطولات داخل جدرانه.





وأوضح المهندس على بدر المدير التنفيذي لنادي، أن هناك تقدما ملموسا سواء كان من ناحية النشاط الرياضي أو النشاط الاجتماعي، في ظل توجيهات الكابتن فكري الهواري الذي طالما دعم النادي ماديا ومعنويا، وإصراره الشديد على أن يكون نادي الشيخ زايد الرياضي في المكانة التي يستحقها.

وأضاف بدر أن النادي ينتظر البطولة من هؤلاء الشباب خاصة أنهم أمل النادي ومستقبله، وكلنا ثقة في قدرتهم على تحقيق البطولة لناديهم وإسعاد الجماهير التي وضعت الثقة في فرق الشيخ زايد .



