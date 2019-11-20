والد الطالب المتوفي في المدرسة يكشف تفاصيل الحادث (فيديو)

قال محمد القوصي، والد الطفل طارق الذي توفى داخل مدرسة نور السلام بالقناطر الخيرية، إن أحد زملاء نجله قام بإبلاغ المدرس بأن نجله مريض، فكان رد المدرس: "أرجع الديسك وبطلوا هزار ولعب"، وعندما عاد الديسك وجد حالته تزداد سوءًا، وقام بدفع المدرس في محاولة منه للخروج من الفصل لانقاذه، وهذا الأمر موثق بالكاميرات.



وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أنه قام بإعداد محضر، ضد المدرسة من أجل الحفاظ على أرواح الطلبة، معقبًا: "ابني راح خلاص، بس بحاول أحافظ على حقوق الطلبة، ابني كان تعبان في المدرسة، لمدة تقارب النصف ساعة ولم يقم أحد بمساعدته".



ولفت إلى أن نجله لم يكن يعاني من أي شيء، متابعًا: "أقسم بالله العظيم أبني كان في صحة مكنتش موجودة عند أي طفل، والمدرسة كلها تشهد بنشاطه وحيويته، كان بيلعب سباحة ورياضة ولم يعاني من أي شيء، ابني في مدرسة خاصة، ومفيهاش دكتور، والزائرة الصحية مكنتش متواجدة، ليه ابني يقعد في الفصل نصف ساعة مرمي على الأرض ومحدش يساعده".



