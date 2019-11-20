أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 20-11-2019.. وسعر طن الأسمنت يتراجع لليوم الرابع على التوالي

أسعار الأسمنت اليوم.. وسعر طن الأسمنت يتراجع لليوم الرابع على التوالي





مازال التراجع يسيط على أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تغيرت الأسعار بعد أن قامت بعض المصانع بمزيد من التخفيض وتحركت الأخري التى ثبتت الأسعار أمس، ليصبح متوسط التراجع في سعر طن الأسمنت اليوم نحو 3 جنيهات، مع استقرار سعر الأسمنت المخلوط وتراجع نوع واحد من الأسمنت المقاوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت: