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أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 20-11-2019.. وسعر طن الأسمنت يتراجع لليوم الرابع على التوالي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:53 م
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أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم.. وسعر طن الأسمنت يتراجع لليوم الرابع على التوالي

مازال التراجع يسيط على أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تغيرت الأسعار بعد أن قامت بعض المصانع بمزيد من التخفيض وتحركت الأخري التى ثبتت الأسعار أمس، ليصبح متوسط التراجع في سعر طن الأسمنت اليوم نحو 3 جنيهات، مع استقرار سعر الأسمنت المخلوط وتراجع نوع واحد من الأسمنت المقاوم،  وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:


التغير في أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء.. وسعر طن الأسمنت لكل مصنع

مسلح العربية للأسمنت تراجعت 3 جنيهات 760 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 830 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت أسيك  تراجع جنيهان ليسجل 823 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس استقر عند 815 جنيهًا
أسعار أسمنت الصخرة استقر عند 808 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج استقر عند 845 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان استقر 810 جنيهًا
سعر أسمنت العسكري استقر عند 805 جنيهًا
سعر أسمنت سيناء تراجع 3 جنيهات ليسجل 810 جنيهًا
سعر أسمنت حلوان تراجع 5 جنيهات ليسجل 870 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف تراجع 3 جنيهات ليسجل 820 جنيهًا للطن
سعر أسمنت السويدي تراجع جنيهان  ليسجل 868 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة تراجع  جنيهان ليسجل 808 جنيه
سعر أسمنت العسكري بني سويف استقر ليسجل 810 جنيهًا


أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة 2450 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء 2420 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال 2375 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة 2400 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض 2400 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط
اسمنت النخيل سجل 750 جنيهًا

اسمنت العمران 888 سجل 748 جنيه

أسمنت الواحة سجل 803 جنيها


أسعار الأسمنت المقاوم
أسمنت أسيك سي وتر استقر عند 860 جنيه
أسمنت لافارج قاهر البحار تراجع 3 جنيهات ليسجل 900 جنيه
السويدي المقاوم استقر ليسجل 900 جنيهًا للطن


أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء
يعاني سوق مواد البناء من حالة الإضطراب غير مسبوقة منذ نهاية الشهر الماضى لتجتاحه بقوة خلال النص الأول من شهر نوفمبر الجاري، وتشهد أسعار مواد البناء حالة كبيرة من  التذبذب ما بين صعود وهبوط في أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، واستقر سعر الحديد وتراجع سعر الأسمنت اليوم.
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