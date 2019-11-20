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خبر سار لجماهير النصر السعودي بشأن نجم الفريق

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:02 م
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فريق النصر
فريق النصر
أميرة فطيم
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كشفت تقارير صحفية عن عزم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى تجديد عقده مع الفريق.

وأوضحت التقارير، أن النجم البرازيلي بيتروس أراوخو، اتفق مع إدارة النصر، على تجديد عقده، الذي من المقرر أن ينتهي في يونيو القادم، على ان يتم الإعلان عن توقيع العقد خلال الساعات القليلة القادمة.

وستعقد إدارة النصر اجتماعا مع بيتروس أراوخو لاتفاق على البنود الجديدة في العقد، ولتحديد الراتب الجديد للاعب.

يذكر أن بيتروس "30 سنة"، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف ساو باولو البرازيلي.

وشارك بيتروس مع النصر في 39 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 4 آخرين.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز السابع برصيد 15 نقطة.
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