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داعية إسلامي: الحجاب فرض مثل الصلاة (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:58 م
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الشيخ حازم جلال
الشيخ حازم جلال
أمنية فوزي
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علق الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، على اللغط المثار على السوشيال ميديا بشأن قصية الحجاب، قائلًا: "الأساليب الموجود على السوشيال ميديا حاليًا عن هذه القضية لا يرضاها الله ورسوله"، موضحًا أن الإسلام دين الرحمة والوسطية والاعتدال.

وأكد "جلال"، خلال تقديم برنامج "المسلمون يتساءلون"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن الحجاب فرض مثل الصلاة، مشددًا على أنه لا خلاف على ذلك، وأن الأمة أجمعت على ذلك.

وأضاف أن الآيات القرآنية جاءت واضحة ويقينية عن فرضية الحجاب، مؤكدًا أنه يجب على الجميع أن يدعو إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة بعيدًا عن الأساليب السيئة على "السوشيال ميديا".

ووجه حديثه لمن يشيرون إلى أن الحجاب ليس فرضًا، قائلًا: "أنت مين علشان تقول الحجاب مش فرض".
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حكم الحجاب توك شو الشيخ حازم جلال أخبار مصر

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