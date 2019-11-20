باسم مجاهد: مبيعات "الأونلاين" تصل إلى 200% في الـ Black Friday

أعلنت الكثير من شركات التجارة العاملة بالسوق المصري عن بدأ تشغيل مواقع تابعة لها للبيع أونلاين مستغلين موسم الـ Black Friday في تحقيق ارباح جديدة من خلال البيع الغير مباشر.

من جانبه أعلن قطاع راية للتجارة والتوزيع عن إطلاق عروض موسم Black Friday عبر منصتها الإلكترونية Raya Shop بنسبة تخفيضات كبيرة على عدد من الأجهزة والمنتجات خاصة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

وتوقع المهندس باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لقطاع راية للتجارة والتوزيع أن تحقق راية للتجارة والتوزيع حجم إيرادات ومبيعات يبلغ 4 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي.

وأضاف مجاهد، أن اتجاه العملاء نحو التجارة الإلكترونية يزيد من التعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت خاصة وأن الشركة تحقق نموًا في مبيعات الاونلاين يصل إلى أكثر من 200% خلال شهر نوفمبر مقارنة بباقي شهور العام أما بالنسبة لمبيعات التجزئة والمبيعات التقليدية فتحقق نموا يبلغ 25% عامًا تلو الاخر.

وتابع الرئيس التنفيذي لراية للتجارة والتوزيع قائلًا رغم الثقة وزيادة أعداد مستخدمي الانترنت ومستخدمي الهواتف الذكية إلا أن الدفع عند الاستلام Cash on Delivery مازال يحتل الصدارة في سداد قيمة المشتريات بينما تمثل عمليات الدفع عبر بطاقات الائتمان قرابة 20% من إجمالي المبيعات.

وعن القطاعات التي تعمل راية للتجارة والتوزيع من خلالها أوضح مجاهد أنها تضم أربعة قطاعات رئيسية، الأول قطاع التوزيع ويضم تحت مظلته الهواتف والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأجهزة التكنولوجية، أما القطاع الثاني هو البيع بالتجزئة وتمتلك الشركة 40 فرع تحت اسم راية و75 فرع فرانشايز لعلامات تجارية عالمية، ويعتبر الصيانة وخدمات ما بعد البيع هي القطاع الثالث في الشركة حيث تقدم من خلاله الشركة خدماتها لأكثر من 25 الف مستهلك شهريًا.

وأضاف مجاهد أن الأعمال الدولية التي تقوم بها راية للتجارة والتوزيع في بعض الأسواق الواعدة كالدول الإفريقية في نيجيريا وتنزانيا تمثل القطاع الرابع في الشركة ويوجد لدى راية للتجارة بنيجيريا اثنتي عشر ألف عميل شهريا من خلال تسعة منافذ بيع بالتجزئة و تسعة عشر مركزا لخدمة ما بعد البيع والصيانة .

وقد امتدت توسعاتنا لتمتد إلى الشرق الأوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة ووسط شرق القارة الإفريقية في نيجيريا وتنزانيا.

واشار إلى أنه مع نمو أعمال الشركة وتوسعاتها الداخلية والخارجية تتجه الشركة إلى فتح باب التوظيف بها ومن المتوقع أن تصل أعداد العاملين براية للتجارة والتوزيع إلى 1150 خلال العام المقبل .





وتنطلق تخفيضات الـ Black Friday خلال شهر نوفمبر من كل عام حيث تبدأ المولات ومواقع التجارة الإلكترونية في إعلان تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل، حيث يعتبر موسم رائج للبيع ينظره المستهلك نهاية كل عام.