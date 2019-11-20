Advertisements
Advertisements
Advertisements

باسم مجاهد: مبيعات "الأونلاين" تصل إلى 200% في الـ Black Friday

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:53 م
Advertisements
مؤتمر راية الـ Black Friday
مؤتمر راية الـ Black Friday
أحمد الشيخ
Advertisements

 

 

أعلنت الكثير من شركات التجارة العاملة بالسوق المصري عن بدأ تشغيل مواقع تابعة لها للبيع أونلاين مستغلين موسم الـ Black Friday  في تحقيق ارباح جديدة من خلال البيع الغير مباشر.

 

من جانبه أعلن قطاع راية للتجارة والتوزيع  عن إطلاق عروض موسم Black Friday  عبر منصتها الإلكترونية Raya Shop بنسبة تخفيضات كبيرة على عدد من الأجهزة والمنتجات خاصة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

 

وتوقع المهندس باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لقطاع راية للتجارة والتوزيع أن تحقق راية للتجارة والتوزيع حجم إيرادات ومبيعات يبلغ 4 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي.

 

وأضاف مجاهد، أن اتجاه العملاء نحو التجارة الإلكترونية يزيد من التعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت خاصة وأن الشركة تحقق نموًا في مبيعات الاونلاين يصل إلى أكثر من 200% خلال شهر نوفمبر مقارنة بباقي شهور العام أما بالنسبة لمبيعات التجزئة والمبيعات التقليدية فتحقق نموا يبلغ 25% عامًا تلو الاخر.

 

وتابع الرئيس التنفيذي لراية للتجارة والتوزيع قائلًا رغم الثقة وزيادة أعداد مستخدمي الانترنت ومستخدمي الهواتف الذكية إلا أن الدفع عند الاستلام Cash on Delivery مازال يحتل الصدارة في سداد قيمة المشتريات بينما تمثل عمليات الدفع عبر بطاقات الائتمان قرابة 20% من إجمالي المبيعات.

 

وعن القطاعات التي تعمل راية للتجارة والتوزيع من خلالها أوضح مجاهد أنها تضم أربعة قطاعات رئيسية، الأول قطاع التوزيع ويضم تحت مظلته الهواتف والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأجهزة التكنولوجية، أما القطاع الثاني هو البيع بالتجزئة وتمتلك الشركة 40 فرع تحت اسم راية و75 فرع فرانشايز لعلامات تجارية عالمية، ويعتبر الصيانة وخدمات ما بعد البيع هي القطاع الثالث في الشركة حيث تقدم من خلاله الشركة خدماتها لأكثر من 25 الف مستهلك شهريًا.

 

وأضاف  مجاهد  أن الأعمال الدولية التي تقوم بها راية للتجارة والتوزيع في بعض الأسواق الواعدة كالدول الإفريقية في نيجيريا وتنزانيا تمثل القطاع الرابع في الشركة ويوجد لدى راية للتجارة بنيجيريا اثنتي عشر ألف عميل شهريا من خلال تسعة منافذ بيع بالتجزئة و تسعة عشر مركزا لخدمة ما بعد البيع والصيانة .

وقد امتدت توسعاتنا لتمتد إلى الشرق الأوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة ووسط  شرق القارة الإفريقية في نيجيريا وتنزانيا.

 واشار إلى أنه مع نمو أعمال الشركة وتوسعاتها الداخلية والخارجية تتجه الشركة إلى فتح باب التوظيف بها ومن المتوقع أن تصل أعداد العاملين براية للتجارة والتوزيع إلى 1150 خلال العام المقبل .


وتنطلق تخفيضات الـ Black Friday خلال شهر نوفمبر من كل عام حيث تبدأ المولات ومواقع التجارة الإلكترونية في إعلان تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل، حيث يعتبر موسم رائج للبيع ينظره المستهلك نهاية كل عام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المبيعات الإلكترونية السوق المصري التجارة الإلكترونية البلاك فرايدي black friday

أخبار تهمك

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ يوم

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ ساعة و 11 دقيقة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 21 ساعة

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

صدمة مصرية إنجليزية بشأن إصابة محمد صلاح

منذ ساعة و 26 دقيقة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إنطلاق القمة الأولى للتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط في مصر نهاية سبتمبر الجارى

إنطلاق القمة الأولى للتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط في مصر

قبل ما تشترى.. معلومات هامة عن بلاك فرايدي تعرف عليها

عاجل- السعودية| مصادر توضح تفاصيل أنشطة المرحلة الثانية من التوطين

إنطلاق القمة الأولي لتجارة التجزئة المصرية إبريل المقبل

21 % نمو سنوي تراكمي لمبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت في الإمارات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

06:21 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status