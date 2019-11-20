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خماسي مصري مرشح لتشكيلة منتخب إفريقيا.. وصلاح ينافس على الكرة الذهبية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:54 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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زفت الجمعية المصرية للاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدى عبدالغني، خبرا سارا لجماهير الكرة المصرية، بعدما كشفت عن تلقيها  استمارات التصويت على التشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا  لأفضل ١١ لاعب وكذالك جائزة الكرة الذهبية لهذا العام .

وقال مجدى عبد الغنى، إن الاتحاد الافريقى للاعبين المحترفين قام  بارسال استمارات التصويت الى الجمعية المصرية للاعبين المحترفين لانها المنوطة بعمل الاستفتاء على التشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا لأفضل ١١لاعب من خلال البرتوكول الموقع بين الاتحاد الافريقى الكاف والاتحاد الدولى للاعبين المحترفين الفيبرو، وقد تلقت الجمعية  استمارة الاستفتاء من قبل الاتحاد الافريقى وقد رشح الاتحاد الافريقى قائمة بافضل 55 لاعب في القارة الأفريقية لهذا العام .

ومن جانبه قام الكابتن مجدى عبدالغني ومعة وفد الجمعية المصرية للاعبين المحترفين  الكابتن حمزة عبدالوهاب مدير شؤون اللاعبين بالجمعية الى مقر إقامة المنتخب الأولمبي  من أجل أن يقوم لاعبى المنتخب بالتصويت على الاستمارات  وإرسالها بعد ذلك إلى الكاف  حيث ان هذه الاستمارات يوقع عليها لاعبى المنتخابات الأفريقية.

وأضاف عبدالغنى، أن القائمة الأفريقية لأفضل اللاعبين هذا العام ضمت خمسة من لاعبى المنتخب الوطنى مرشحين للتشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا وهم  محمد صلاح  واحمد حجازى وطارق حامد وأحمد المحمدي ومحمد الشناوى.

يذكر ان حفل جائزة الكرة الذهبية والأفضل فى إفريقيا والمقرر إقامتها 7 يناير 2020 بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة والتي سيشارك القسم الإفريقى للفيفبرو بها  وهو الحفل الذي سيحضره نجوم الكرة الإفريقية والعالمية وضيوف الإتحاد الإفريقى "كاف" من الإتحادات القارية، بالإضافة لرئيس الإتحاد الدولي.
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