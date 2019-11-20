إثر لقاءه بالجملي.. الغنوشي يؤكد: "لم نتطرق للأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية"

إلتقى رئيس حركة النهضة والرئيس الجديد لمجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، برئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي، الذي استهلّ هذه الفترة مشاوراته السياسية، من أجل تكوين الحكومة الجديدة.





وقد صرّح الغنوشي إثر لقاءه بالجملي، بأن هذا الأخير عبّر له عن ارتياحه للمشاورات مع مختلف الأحزاب، التي تفاعلت معه ايجابيا، كما أكّد الغنوشي على عدم التطرق للأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية، بل تم الحديث حول برنامج الحكومة وأولوياتها.



