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إثر لقاءه بالجملي.. الغنوشي يؤكد: "لم نتطرق للأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:48 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إلتقى رئيس حركة النهضة والرئيس الجديد لمجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، برئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي، الذي استهلّ هذه الفترة مشاوراته السياسية، من أجل تكوين الحكومة الجديدة.

وقد صرّح الغنوشي إثر لقاءه بالجملي، بأن هذا الأخير عبّر له عن ارتياحه للمشاورات مع مختلف الأحزاب، التي تفاعلت معه ايجابيا، كما أكّد الغنوشي على عدم التطرق للأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية، بل تم الحديث حول برنامج الحكومة وأولوياتها.

ويذكر بأن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، قد التقى وفدا عن حركة الشعب يضم زهير المغزاوي وهيكل المكي وفتحي بالحاج، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
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