طلائع القليوبية تشارك في مهرجان عيد الطفولة بوزارة الشباب (صور)

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، عن مشاركة ١٠٠ طليع وطليعة من المحافظة، في مهرجان عيد الطفولة تحت "شعار أطفال العالم يلتقون مصر ٢٠١٩" خلال الفترة ١٧ إلى ٢٥ نوفمبر بمشاركة ١٤ دولة حول العالم للمرحلة السنية من ١٢ لـ ١٧ سنة، والتي يقام فعاليتها علي مسرح وزارة الشباب والرياضة وتنظمه الادارة المركزية للطلائع.



ويتضمن المهرجان عروض للفرق المشاركة، وورش فنية فى الموسيقى والغناء، وفقرات من مسرح العرائس.





ويرجع الاحتفال بيوم الطفولة لعام ١٩٥٤ والتى وقعت فيها الامم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل دوليًا ومنذ هذا اليوم "٢٠ من نوفمبر" هو الاحتفال الرسمى للطفل على مستوى العالم بعد إهماله في أوقات الحروب واهدار حقه.



تقام فعاليات المهرجان برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

