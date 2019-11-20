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لمواجهة تجمعات مياه الأمطار.. القاهرة تستعد بـ38 غرفة لتلقي شكاوي المواطنين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:54 م
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الأمطار
الأمطار
إسماعيل منطاوي
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نشر مركز التنبؤ بالفيضان والسيول التابع لوزارة الري، عبر صفحته عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية لليومين المقبلين، معلقًا: "من المتوقع عدم سقوط أمطار، خلال فترة التنبؤ من ٢٠- ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩".

وبدورها أعلنت محافظة القاهرة، استعداداتها لمواجهة سقوط الأمطار، بجميع أحيائها، وشكلت غرفة لتلقي شكاوي المواطنين للإبلاغ عن تجمعات المياه.

وخصصت محافظة القاهرة، 38 غرفة لتلقي شكاوي المواطنين بمناطقها الأربعة "الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية"، من خلال نشرها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط أمطار خلال موسم الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الشهرين القادمين.

ووجه "عبدالعال" بأهمية العمل على تطهير البالوعات بصفة دورية ومستمرة وإنشاء بالوعات أمطار لتصريفها على النيل بطول الكورنيش.

وتقوم "الفجر" بنشر الأرقام المخصصة لتلقي شكاوي المواطنين بشأن تجمعات المياه:-


لمواجهة تجمعات مياه الأمطار.. القاهرة تستعد بـ38 غرفة لتلقي شكاوي المواطنين
لمواجهة تجمعات مياه الأمطار.. القاهرة تستعد بـ38 غرفة لتلقي شكاوي المواطنين
لمواجهة تجمعات مياه الأمطار.. القاهرة تستعد بـ38 غرفة لتلقي شكاوي المواطنين
لمواجهة تجمعات مياه الأمطار.. القاهرة تستعد بـ38 غرفة لتلقي شكاوي المواطنين
لمواجهة تجمعات مياه الأمطار.. القاهرة تستعد بـ38 غرفة لتلقي شكاوي المواطنين
لمواجهة تجمعات مياه الأمطار.. القاهرة تستعد بـ38 غرفة لتلقي شكاوي المواطنين
لمواجهة تجمعات مياه الأمطار.. القاهرة تستعد بـ38 غرفة لتلقي شكاوي المواطنين
لمواجهة تجمعات مياه الأمطار.. القاهرة تستعد بـ38 غرفة لتلقي شكاوي المواطنين
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الكلمات المفتاحية

مركز التنبؤ فيسبوك شكاوي المواطنين سقوط أمطار الفيضان السيول

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