"بالأبيض والأوف وايت" بوسي شلبي على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي





وصلت منذ قليل الإعلامية بوسي شلبي علي السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال41 المقامة في الفترة من العشرين وحتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري في دار الأوبرا المصرية.



حيث ظهرت الإعلامية بوسي شلبي وهي ترتدي فستان طويل مكون من لونين هما "الأسود والأوف وايت" مصنوع من خامة الشيفون، وخامة الأورجانزا المميزة، كما ارتدت عقد ماسي مميز أضاف لشكل فستانها بريق خاص، كما امسكت بيدها شال أسود وشنطة ذهبية، ووضعت ماكياج هادئ، وقصة الشعر قصيرة والشعر ذهبي اللون.



تقام هذه الدورة رقم 41 برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل هذه الدورة اسم الراحل يوسف شريف رزق المدير الفني السابق للمهرجان، وتقام فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 وحتى 27 من شهر نوفمبر الجاري.



يشترك في تقديم حفل الافتتاح كلاً من النجوم دينا الشربيني، خالد الصاوي، أحمد داوود، ويقوم بإخراج المهرجان المخرج هشام فتحي، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم الأيرلندي لمخرجه مارتن سكورسيزي، ومن بطولة آل باتشينو، وروبرت دي نيرو، ويعد هذا هو العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا بصفة عامة.





يقوم المهرجان بمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية لكلاً من المخرج المصري شريف عرفة، مخرج الرسوم المتحركة والممثل والسيناريست تيري جيليام، كما تمنح الفنانة المصرية منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز.



يشمل برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين عرض لمائة وخمسين فيلم يتنوع ما بين الأفلام التسجيلية القصيرة و الأفلام الروائية الطويلة، وينفرد بعرض ما يقارب من ثلاثين فيلما من الأفلام الدولية والعالمية.



وتتميز الدورة ال41 من المهرجان اقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" والتي تمنح المحترفين فرصة للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي من خلال حضور الندوات والورش الخاصة والمناقشات السينمائية الهامة، كما تقدم فرصة جيدة وجوائز ذات قيمة في مشاريع الأفلام في مرحلتين هما "مرحلة التطوير، ومرحلة ما بعد الإنتاج" تصل قيمة هذه الجوائز إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 إلى 26 من نوفمبر الجاري.







