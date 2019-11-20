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دينا تتألق بفستان أسود ب"القاهرة السينمائي"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:53 م
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دينا
دينا
رشا عادل
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تألقت الفنانة الاستعراضية دينا، بإطلالة لفتت الأنظار إاليها في مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي"،حيث ارتدت "فستانًا طويل باللون الأسود مفتوحًا عند منطقة الصدر مطرزًا بالخرز من الوسط حتي نهاية الفستان، وبفتحة من أسفل الفستان، وأبرزت أنوثتها بحلق وخاتم وأسورة واعتمدت على مكياج هادئ أبرز جمالها وكان شعرها طويل منسدل".

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال الدورة 41 من 150 فيلمًا متنوع ما بين الروائي والطويل والتسجيلي،كما ينفرد المهرجان بعروض عالمية ودولية اولي، حيث حصل المهرجان على عدد من اللإلام العالمة الكبري.
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