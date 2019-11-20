حكم الاغتسال بالماء المقروء عليه سورة البقرة



وورد سؤال أخر "هل يجوز للمرأة أن تغتسل بماءٍ مقروء عليه قرآن وهي حائض"، ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه: "هل يجوز للمرأة أن تغتسل بماءٍ مقروء عليه قرآن وهي حائض؟".



وأجاب "ممدوح"، خلال فتوى له، أنه يجوز للمرأة إذا أردت أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآن وهى حائض؛ فيجوز ذلك، ولكن الأهم أن يكون الماء المقروء عليه لا يأتى عليه نجاسة.



وأضاف أن من سنة الاغتسال الوضوء أولا، ثم غسل الشق الأيمن من الجسد، ثم الشق الأيسر، وبعدها غسل القدمين.

ورد سؤال لدار الإفتاء حول حكم الغسل بماء قرأ عليه سورة البقرة، وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدارالإفتاء، أنه لا مانع من الغسل بالمياه الذي قرأ عليه سورة البقرة..وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز استعماله في شيء فيه إمتهان، والأفضل أن يشرب المياه الذي قرآ عليه القرآن تبركًا وبنية الشفاء من المرض، مشددا على أن من لا يؤدي الوصية الواجبة آثم.