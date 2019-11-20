الفاتيكان: الموقف الأمريكي من المستوطنات الإسرائيلية يهدد السلام

أعلن الفاتيكان موقفه من دعم الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنه يهدد بتقويض عملية السلام مع الفلسطينيين.





وقال في بيان إن الكرسي الرسولي يدعم حق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن داخل حدود معترف بها من قِبل الجماعة الدولية، لكن هذا هو أيضا حق للشعب الفلسطيني يجب الاعتراف به واحترامه وتطبيقه.ونقل البيان أن الكرسي الرسولي يأمل في أن يتمكن الطرفان من خلال مباحثات مباشرة وبدعم من الجماعة الدولية وفي احترام لقرارات الأمم المتحدة، من التوصل إلى تسوية عادلة تأخذ بعين الاعتبار التطلعات المشروعة للشعبين.