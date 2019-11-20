Advertisements
Advertisements
Advertisements

مورينيو ينتقل إلى توتنهام براتب خرافي .. هل سينجح الغارق في إيجاد شاطئ النجاة؟

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:45 م
Advertisements
مورينيو مدرب توتنهام
مورينيو مدرب توتنهام
Advertisements
تولى البرتغالي جوزيه مورينيو رسميًا تدريب نادي توتنهام الإنجليزي براتب خرافي، وذلك بعد إقاله الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعد نتائج توتنهام السيئة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويبدأ المدرب المخضرم مورينيو، البالغ من العمر 56 عامًا، مسيرة جديدة بنادي توتنهام الإنجليزي بعد أن شوهد خبرته لسنوات فى العديد من الدوريات.

ويمتد عقد جوزيه مورينيو مع توتنهام حتي نهاية موسم 2022 / 2023، وأشاد المدرب البرتغالي بأن لاعبين توتنهام هم الحافز الأول الذي جعله يوافق على عقدة الجديد.

ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي

وعلق دانييل لافي، رئيس نادي توتنهام بعد تولي جوزيه التدريب قائلًا: "هو واحد من أفضل وانجح المدربيين"، كما يحتل نادي توتنهام المركز الرابع عشر بجدول الدوري الانجليزي برصيد 14 نقطة.

راتب خرافي لمورينيو مع نادي توتنهام

كشفت الصحيفة البريطانية "الديلي ميل"، عن راتب جوزيه بعد توليه تدريب فريق توتنهام حيث قالت أن راتبه السنوي يقدر بـ 15 مليون جنية إسترليني، وهذا ضعف ما كان يتقاضاه مدرب توتنهام السابق.

الرصيد المهني للمدرب مورينيو

- حصل على 25 بطولة مع فرق تحت تدريبة جعلته بتمتع برصيد كبير يتنافس به بين أقوي المدربيين بكرة القدم.

- درب فرق كبيرة مثل، إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، مانسشتريونايتد الإنجليزي، بورتو البرتغالي.

- حقق رقم قياسي بالحصول على لقب الدوري فى أربع دول، "إيطالي وإسبانيا والبرتغال وإنجلترا".

- حصل على لقب دوري أبطال أوروبا مع نادي بورتو 2004، وانتر ميلان الايطالي 2010 مما زاد من رصيده خلال مسيرته المهنية.

- فاز بالدوري الإنجليزي مع نادي تشيلسي ثلاث مواسم عامين متتاليان 2005،2006 وبعدها 2015.

- حصل على جائزة أفضل مدرب ثلاث مواسم فى الدوري الإنجليزي.

مسيرة البرتغالي مورينيو التدريبية

بدأ جوزيه مورينيو تألقه رحلته التدريبية بعدنا استطاع قيادة نادي آنذاك بورتو للتتويج بدوري أبطال أوروبا ودوري البرتغال حينها وانتقل الي تدريب تشيلسي ليتوج لموسمين متتاليين بلقب الدوري الانجليزي.

وانتقل بعدها لقيادة إنتر ميلان وقادة لتحقيق الثلاثية التاريخية "دوري الايطالي - كأس إيطاليا - ودوري أبطال أوروبا".

ثم انتقل جوزية مورينيو بعد ذلك لتديب ريال مدريد عام 2010، لكن فترة تدريبه كانت غير موفقة فخسر فى أول كلاسيكو له مع الفريق أمام برشلونة بخماسية، لكن بعدها استطاع مورينيو قيادة الملكي للفوز بكأس السوبر وكأس ملك إسبانيا. 

عاد بعدها لتدريب تشيلسي وتمكن بقيادة الفريق من الفوز بلقب الدوري 2015.

وتعاقد مورينيو فى 2016 مع نادي مانشستر وحقق مع الفريق الفوز بكأس رابطة الأندية الانجليزية والدوري الاوروبي ودرع الاتحاد الانجليزي وبعدها بدأ المان يونايتد فى التراجع فانتقل الي المركز الثاني بالدوري الانجليزي وزاد التراجع بعد أن أصبح الفريق السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي فى موسم 2017|2018 مما رأي جمهور النادي انها أهانة كبيرة، مما جعل جمهور كرة القدم يتسائل، هل سينجح الغارق في إيجاد شاطئ النجاة؟.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي توتنهام الانجليزي نادي توتنهام مورينيو في توتنهام جوزيه مورينيو مدرب توتنهام توتنهام ترتيب توتنهام الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

صدمة مصرية إنجليزية بشأن إصابة محمد صلاح

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ يوم

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 21 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يسعى لانتشال مورينيو من مانشستر يونايتد

رونالدو يرشح الاستثنائي لقيادة يوفنتوس

صحيفة "صن" تكشف عن وجهة مورينيو المقبلة

توتنهام ينهي الاتفاق مع مدرب الفريق الجديد

مورينيو بقميص توتنهام لأول مرة

جوزيه مورينيو.. مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات قبل تدريب توتنهام (تقرير)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

06:21 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status