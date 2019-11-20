مورينيو ينتقل إلى توتنهام براتب خرافي .. هل سينجح الغارق في إيجاد شاطئ النجاة؟



وعلق دانييل لافي، رئيس نادي توتنهام بعد تولي جوزيه التدريب قائلًا: "هو واحد من أفضل وانجح المدربيين"، كما يحتل نادي توتنهام المركز الرابع عشر بجدول الدوري الانجليزي برصيد 14 نقطة.

راتب خرافي لمورينيو مع نادي توتنهام



الرصيد المهني للمدرب مورينيو





- درب فرق كبيرة مثل، إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، مانسشتريونايتد الإنجليزي، بورتو البرتغالي.



- حقق رقم قياسي بالحصول على لقب الدوري فى أربع دول، "إيطالي وإسبانيا والبرتغال وإنجلترا".



- حصل على لقب دوري أبطال أوروبا مع نادي بورتو 2004، وانتر ميلان الايطالي 2010 مما زاد من رصيده خلال مسيرته المهنية.



- فاز بالدوري الإنجليزي مع نادي تشيلسي ثلاث مواسم عامين متتاليان 2005،2006 وبعدها 2015.



- حصل على جائزة أفضل مدرب ثلاث مواسم فى الدوري الإنجليزي.



مسيرة البرتغالي مورينيو التدريبية



بدأ جوزيه مورينيو تألقه رحلته التدريبية بعدنا استطاع قيادة نادي آنذاك بورتو للتتويج بدوري أبطال أوروبا ودوري البرتغال حينها وانتقل الي تدريب تشيلسي ليتوج لموسمين متتاليين بلقب الدوري الانجليزي.



وانتقل بعدها لقيادة إنتر ميلان وقادة لتحقيق الثلاثية التاريخية "دوري الايطالي - كأس إيطاليا - ودوري أبطال أوروبا".



ثم انتقل جوزية مورينيو بعد ذلك لتديب ريال مدريد عام 2010، لكن فترة تدريبه كانت غير موفقة فخسر فى أول كلاسيكو له مع الفريق أمام برشلونة بخماسية، لكن بعدها استطاع مورينيو قيادة الملكي للفوز بكأس السوبر وكأس ملك إسبانيا.



عاد بعدها لتدريب تشيلسي وتمكن بقيادة الفريق من الفوز بلقب الدوري 2015.



وتعاقد مورينيو فى 2016 مع نادي مانشستر وحقق مع الفريق الفوز بكأس رابطة الأندية الانجليزية والدوري الاوروبي ودرع الاتحاد الانجليزي وبعدها بدأ المان يونايتد فى التراجع فانتقل الي المركز الثاني بالدوري الانجليزي وزاد التراجع بعد أن أصبح الفريق السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي فى موسم 2017|2018 مما رأي جمهور النادي انها أهانة كبيرة، مما جعل جمهور كرة القدم يتسائل، هل سينجح الغارق في إيجاد شاطئ النجاة؟.

كشفت الصحيفة البريطانية "الديلي ميل"، عن راتب جوزيه بعد توليه تدريب فريق توتنهام حيث قالت أن راتبه السنوي يقدر بـ 15 مليون جنية إسترليني، وهذا ضعف ما كان يتقاضاه مدرب توتنهام السابق.- حصل على 25 بطولة مع فرق تحت تدريبة جعلته بتمتع برصيد كبير يتنافس به بين أقوي المدربيين بكرة القدم.